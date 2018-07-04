بكين: لن نبادر بفرض الرسوم الجمركية على سلع أميركا

قالت #وزارة_المالية_الصينية، اليوم الأربعاء، إنها لن تبادر بتطبيق رسوم جمركية في خلافها التجاري مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها لن تطبق رسومها على #سلع_أميركية، والمنتظر أن تسري في السادس من يوليو/تموز، قبل أن تفرض الولايات المتحدة رسومها على سلع صينية.

وفي سياق متصل، عبرت 40 دولة عضو في #منظمة_التجارة_العالمية، من بينها شركاء تجاريون كبار للولايات المتحدة كالاتحاد الأوروبي والصين واليابان عن قلقهم من احتمال فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية على واردات السيارات ومكوناتها.

وحذرت اليابان من أن مثل تلك الإجراءات قد تدفع إلى سلسلة من الإجراءات المضادة قد ينتج عنها في النهاية انهيار النظام التجاري العالمي.

وتجري واشنطن دراسة للأمن القومي قد تؤدي إلى فرض رسوم على واردات السيارات ومكوناتها من المتوقع أن تستكمل خلال الشهر الحالي.