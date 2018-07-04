هل تنضم الكويت لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية؟

قال وانغ دي سفير الصين لدى #الكويت خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستجري مباحثات مع البلد الخليجي حول المشاركة في بناء #الحزام_و_الطريق وعدد من القضايا الاقتصادية، خلال زيارة رسمية يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبلاده.

وكشف وانغ دي أن الزيارة التي تبدأ يوم السبت، ستشهد توقيع الجانبين عدداً من الاتفاقات دون أن يخوض في تفاصيل، لكنه توقع زيادة مطردة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث أشار إلى أنه بلغ 12 مليار دولار في 2017، وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وفي 2017، استوردت الصين أكثر من 18 مليون طن من النفط الخام الكويتي، مقارنة بـ5.5 مليون طن في الربع الأول من 2018.

وقال السفير الصيني إن هذا التعاون التجاري والنفطي بين البلدين "مرتبط بالمصالح المشتركة"، لكنه أحجم عن تحديد أرقام مستهدفة لزيادة واردات بلاده من الخام الكويتي، وقال إن هذا الأمر يعتمد على واقع الحاجات الاقتصادية المستقبلية للبلدين.

ولدى الكويت استثمارات في #الصين تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في الكويت 750 مليون دولار في 2017، وتركز معظمها في الشركات النفطية.

وقال وانغ إن إجمالي عقود المقاولات المتراكمة التي حصلت عليها الشركات الصينية في الكويت بلغ 20 مليار دولار، منها 3.6 مليار دولار في السنة الماضية.

وتبني الكويت والصين مشروعاً مشتركاً يضم مصفاة لتكرير النفط ومجمعاً لصناعة البتروكيماويات في قوانغدونغ بالصين، تبلغ كلفته نحو تسعة مليارات دولار، لكن تعترضه بعض الصعوبات التي حالت دون إتمامه حتى الآن.

وقال السفير إن هناك تشاوراً مستمراً بين المختصين من كلا الجانبين حول هذا المشروع، مبيناً أن "بعض النقاط الفنية لم تتوصل الجهات المختصة إلى توافق حولها، والفنيون المختصون سيعملون على حلها".

ومن المنتظر أن يحضر أمير الكويت خلال الزيارة الثانية له منذ توليه السلطة في 2006، افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي في العاشر من يوليو في بكين. كما سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ.