فاو: أسعار الأغذية العالمية تنخفض 1.3% في يونيو

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة #فاو، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت في يونيو على أساس شهري، بفعل تراجع أسعار الذرة والقمح.

وسجل مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 173.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي بانخفاض 1.3% عن مايو.

وقالت "فاو" في بيان: "شهدت معظم الأسواق بشكل عام أداءً أضعف في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة التوترات في العلاقات التجارية العالمية".

وقالت "فاو" إن من المتوقع أن يصل إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.586 مليار طن، بانخفاض 64.5 مليون طن أو 2.4%، عن مستوى الإنتاج القياسي في عام 2017.

وقالت فاو: "التراجع على أساس سنوي يرجع في الغالب إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج الذرة".