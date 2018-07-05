وزير: مصر حققت فائضاً بالموازنة لأول مرة منذ 15 عاماً

قالت الحكومة المصرية، إن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2017 / 2018، تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي.

وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان أصدرته مؤسسة الرئاسة المصرية، أن موازنة العام المالي الماضي، حققت فائضاً أولياً وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلي للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة، لاسيما مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية.

وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط.

وتهدف الموازنة أيضاً إلى زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات. وكذلك زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي.

واستعرض الوزير في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018. وعرض التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بسام راضي، إن الرئيس المصري وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ #برنامج_الإصلاح-الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام.

كما وجه الرئيس المصري بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يساهم في "استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية، مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين".

وشدد على "ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومي للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام، الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة".