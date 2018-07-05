"فيتش" تثبت تصنيف "ممتلكات" البحريني مع نظرة مستقرة

ثبّتت وكالة #فيتش العالمية تصنيف صندوق " #ممتلكات "، الصندوق الاستثماري السيادي في #البحرين، على الفئة بي بي "BB" من حيث الإصدارات طويلة الأجل، وعلى الفئة B من حيث الإصدارات قصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما تم رفع الصندوق من حيث مخاطر الإصدارات طويلة الأجل من قائمة المراقبة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وثبّتت الوكالة العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف صكوك الصندوق بقيمة 600 مليون دولار المستحقة عام 2021، الصادرة عن شركة ممتلكات المحدودة للصكوك التابعة للصندوق على الفئة BB- .

ويملك صندوق ممتلكات شركة ممتلكات المحدودة للصكوك بنسبة 100%، وهو مسؤول مباشرة وبلا قيد أو شرط عن كل التزاماتها.