أميركا تبدأ "الحرب التجارية" على الصين

دخلت #الرسوم_الأميركية الجديدة على واردات من #الصين حيز التنفيذ عند الساعة 12.01 من فجر الجمعة (04.00 بتوقيت غرينتش)، ما ينذر بانطلاق حرب تجارية بين الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، والصين رغم مخاوف الشركات والمستثمرين.

وتفرض الولايات المتحدة بالتالي تعرفات بنسبة 25% على ما قيمته من 34 مليار دولار من المعدات والإلكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين، من بينها سيارات.

من جهتها، أعلنت الصين الجمعة أنها "مضطرة لاتخاذ إجراءات رد ضرورية" بعد خطوة الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بإطلاق أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي.

موضوع يهمك فيما يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يراهن كثيرا على أن تتراجع الصين وترفع الراية البيضاء في الحرب التجارية التي... سيناريوهات الحرب التجارية الشاملة بين أميركا والصين اقتصاد

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان: "تعهدت الصين ألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب". ومع أن المتحدث لم يحدد طبيعة تلك الاجراءات إلا أن بكين كانت تعهدت قبلاً باتخاذ إجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.

كما اعتبرت بكين أن ما قامت به واشنطن "نموذج على التسلط التجاري" الذي يمكن أن يؤدي إلى "بلبلة في الأسواق العالمية".

وذكر المتحدث أن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية وستعمل مع دول أخرى "لحماية التبادل الحر".