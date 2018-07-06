الاتحاد الأوروبي: الحرب التجارية مدمرة والفوز ليس سهلا

قالت مفوضة التجارة في #الاتحاد_الأوروبي سيسيليا مالمستروم في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة إنها قلقة من #فرض_رسوم ورسوم مضادة بين كل من #الولايات_المتحدة والصين وحذرت من النتائج التي ستترتب على هذا.

وغردت مالمستروم قائلة "التطورات المقلقة فيما يتعلق بتصعيد #الرسوم_الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مدمرة للاقتصاد العالمي بوضوح. الحروب التجارية سيئة وليس من السهل الفوز فيها".

دخلت #الرسوم_الأميركية الجديدة على واردات من #الصين حيز التنفيذ عند الساعة 12.01 من فجر الجمعة (04.00 بتوقيت غرينتش)، ما ينذر بانطلاق حرب تجارية بين الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، والصين رغم مخاوف الشركات والمستثمرين.

وتفرض الولايات المتحدة بالتالي تعرفات بنسبة 25% على ما قيمته من 34 مليار دولار من المعدات والإلكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين، من بينها سيارات.

من جهتها، أعلنت الصين الجمعة أنها "مضطرة لاتخاذ إجراءات رد ضرورية" بعد خطوة الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بإطلاق أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي.