الكرملين: روسيا "ستدافع عن مصالحها" في الحرب التجارية

نبه الكرملين الجمعة إلى أن روسيا تنوي "الدفاع عن مصالحها" بعدما بدأت #الولايات_المتحدة الجمعة حرباً تجارية على الصين من خلال #فرض_رسوم_جمركية على عشرات مليارات الدولارات من السلع الصينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "روسيا اتخذت وستتخذ التدابير الضرورية للدفاع عن مصالحها. وقد نصت على هذه التدابير قواعد #منظمة_التجارة_العالمية ومعاييرها".

وأضاف بيسكوف أن موسكو "تتابع باهتمام شديد" التدابير المتخذة في هذه #الحرب_التجارية، معربا عن القلق من "العواقب على قطاعات ملموسة من الاقتصاد العالمي".

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وبدأ الجمعة تطبيق #رسوم_جمركية عقابية قررها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 34 مليار دولار بالإجمال من الواردات الصينية بما فيها السيارات والأقراص الصلبة وقطع غيار الطائرات، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وردت بكين على الفور برسوم جمركية على منتجات أميركية، وانتقدت "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

ومنذ بداية 2018، شن دونالد ترمب حربا تجارية من خلال فرض رسوم جمركية على منتجات كندية وأوروبية وصينية، معتبرا #التجارة_الدولية غير متوازنة وفي غير مصلحة الولايات المتحدة.

وأعلنت الحكومة الروسية في نهاية يونيو أنها لجأت إلى منظمة التجارة العالمية للاحتجاج على الرسوم الأميركية على الصلب والألومينيوم.

ونبهت وزارة الاقتصاد الروسية من جهة أخرى، إلى أنها تعد لائحة بالمنتجات الأميركية التي تنوي فرض رسوم جمركية جديدة عليها ويمكن أن تشكل نحو 93 مليون دولار.