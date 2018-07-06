بكين تفرض رسوماً جمركية رداً على الإجراءات الأميركية

بدأت #الصين الجمعة فرض #رسوم_جمركية على سلع أميركية للرد بعد فرض واشنطن تعريفات إضافية على العملاق الصيني، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وقال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية "عقب قيام الولايات المتحدة بتطبيق إجراءاتها الجمركية على #الصين، دخلت الإجراءات الصينية ضد الولايات المتحدة حيز التنفيذ فورا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ورفض "لو" الإعلان عن قيمة #السلع_الأميركية التي ستخضع للرسوم لكن وزارة التجارة كانت قد نشرت في وقت سابق قائمة موازية لقائمة واشنطن التي تشمل ما قيمته 34 مليون دولار من السلع.

إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن إدارة الجمارك إن رسوما جمركية صينية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 34 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة.



وقالت شينخوا إن الرسوم التي فرضتها نسبتها 25%، وهي تعادل النسبة التي فرضتها واشنطن على #سلع_صينية لرسوم دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة أيضا.

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من جهه أخرى، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن أحدا لن يحقق مكسبا من وراء #حرب_تجارية.



وقال لي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في صوفيا قبيل قمة تضم 16 دولة من وسط وشرق #أوروبا "الحرب التجارية ليست حلا أبدا".



أضاف "الصين لن تبدأ أبدا حربا تجارية. لكن إذا لجأ أي طرف لزيادة الرسوم، فسترد الصين بإجراءات لحماية مصالحها التنموية".



وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الولايات المتحدة ربما تستهدف في نهاية المطاف سلعا صينية بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، أو ما يعادل تقريبا القيمة الإجمالية للواردات الأميركية من الصين العام الماضي.



وقال لي إن أحدا لن يخرج رابحا من حرب تجارية معلقا على ذلك بأن الحرب التجارية "لا تفيد أحدا وستقوض عملية #التجارة_الحرة المتعددة الأطراف إذا أصر أحد على شن حرب تجارية فسيؤذي بها نفسه وغيره".