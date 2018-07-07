الاتحاد الأوروبي يقيم مقترحات الخروج البريطاني

قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي إنه سيجري تقييماً للموقف التفاوضي الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ومجلس وزرائها بشأن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكتب بارنييه على تويتر "سنعكف على تقييم المقترحات لنرى ما إذا كانت قابلة للتنفيذ وواقعية".

وكانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، اتفقت مع مجلس وزرائها على الموقف التفاوضي لبريطانيا بشأن التجارة والجمارك في مفاوضات بريكست، وذلك أثناء اجتماع حاسم مع وزراء بارزين في مقر إقامتها الريفي.

وبعد أشهر من التكتم، توصلت ماي إلى الاتفاق على أمل التغلب على انقسامات في الحكومة ودفع المحادثات المتعثرة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في بيان أصدره مكتبها "في مناقشات مفصلة وافق مجلس الوزراء على موقفنا الجماعي لمستقبل مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وأضافت ماي أن "اقتراحنا سيوجد منطقة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤسس لقاعدة مرجعية مشتركة للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية".

وقالت إنها اتفقت "أيضا على نموذج جديد للجمارك يرضي قطاع الأعمال مع حرية عقد اتفاقيات تجارية جديدة حول العالم".