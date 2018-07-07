صندوق النقد يقرض تونس 249 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة لتونس قيمتها 249,1 مليون دولار.

بذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1,14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وشدد الصندوق في بيان على ضرورة أن تُواصل "السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم".

على الرغم من نجاح الانتقال الديمقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي.

وحصلت تونس في أيار/مايو 2016 على قرض من الصندوق قدره 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.