الملك سلمان ووزير خزانة بريطانيا يبحثان تطوير العلاقات

استقبل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب #هاموند .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.

وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، وعدد من المسؤولين البريطانيين.