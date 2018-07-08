بكين تترفع عن دهاليز "الحرب التجارية"..وتؤكد خفض الرسوم

المصدر: صوفيا – أ ف ب

أكد رئيس الوزراء الصيني، لي كيكيانغ، أمس السبت في صوفيا أن بلاده تنوي مواصلة سياسة الانفتاح التجاري التي تعتمدها وخفض الرسوم الجمركية، غداة دخول #رسوم_جمركية_أميركية بنسبة 25% على 34 مليار دولار من الواردات الصينية، حيز التنفيذ.

وقال رئيس الحكومة في خطاب أثناء قمة بين بكين و16 دولة من وسط وشرق أوروبا، "الانفتاح كان محركا رئيسيا لبرنامج الصين الاصلاحي، سنواصل انفتاحنا بشكل أوسع على العالم، بما في ذلك منح وصول أوسع إلى السوق للمستثمرين الأجانب والمنتجات الأجنبية التي تلبي حاجات المستهلكين الصينيين".

وشدد أيضا على أن بكين ستواصل "خفض الرسوم على الواردات إلى #السوق_الصينية".

وكان رئيس الوزراء الصيني اعتبر الجمعة بعد فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على 828 منتجا صينيا أن "حربا تجارية لن تفيد أحدا لأنها تضر بالتجارة الحرة والعمليات المتعددة الأطراف". وأضاف "إذا أرادت جهة ما زيادة رسومها الجمركية، ستتخذ الصين تدابير مضادة".

وأثناء هذه القمة الإقليمية السنوية التي تهدف إلى تطوير التنسيق الاقتصادي بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، أعلن لي كيكيانغ والقادة البلغاريون إنشاء "مركز لدرس تشريعات الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات الصينية".

وأشار لي كيكيانغ إلى أن الأمر متعلق "بمساعدة المستثمرين الصينيين في فهم القوانين والقواعد التي يجب اتباعها والمخاطر التي يجب تجنبها" من أجل تعزيز التنسيق الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي ودول البلقان.