حساب المواطن:دعم الكهرباء محسوب على معدلات فواتير الصيف

أكد مدير #برنامج_حساب_المواطن، علي راجحي، أن الدعم الشهري المصروف من خلال حساب المواطن أخذ في الحسبان تصحيح تعرفة الكهرباء منذ مطلع العام الحالي، حيث بدأ البرنامج بصرف مخصص الكهرباء كجزء من الدعم منذ الدفعة الأولى قبل تصحيح #التعرفة_الكهربائية.

وأشار إلى أن مبلغ الدعم الحالي تم احتسابه بناء على معدلات استهلاك فصل الصيف، وهو ما يعني أن المواطن يتسلم خلال الـ12 شهرا أعلى معدل دعم لاستهلاك الكهرباء، بحسب ما ورد في صحيفة "مكة".

الحرارة لا تغير حجم الدعم

وأوضح راجحي أن حساب المواطن يعتمد على عدة معايير لحساب الدعم، بالإضافة لما يخصص للكهرباء، حيث يشمل الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ونوه إلى أن اختلاف المناطق الإدارية واختلاف درجات الحرارة فيما بينها لا يغير من مقدار الدعم، إلا أن برنامج حساب المواطن حرص على أن يكون الدعم بمعايير دقيقة لتخفيف الأثر على المواطنين بشكل عادل وذي كفاءة.

إيداع الدفعة الثامنة الثلاثاء

وأعلن حساب الموطن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة لشهر يوليو الحالي للمسجلين، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول إلى حسابات المواطنين وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية.

ووفق خطة البرنامج والتي تتضمن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فسيتم إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم بعد غد الثلاثاء، والتي تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقون المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يونيو الماضي.

2.4 مليار الدفعة السابعة

وكان حساب المواطن أودع نحو 2.4 مليار ريال للمستفيدين من الدفعة السابعة في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم ضمن الدفعة السابعة، منها 2.3 مليار ريال دفعة شهر يونيو، و 18.9 مليون ريال تعويضات سابقة، كما شملت الدفعة 12.5 مليون ريال، منها 3.71 مليون أسرة وفرد مستقل و8.8 مليون تابع، وحصلت 1.4 مليون أسرة على مبلغ دعم تجاوز 900 ريال، حيث لم تختلف الأرقام كثيرا عن الدفعة السادسة.