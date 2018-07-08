دولة عربية تستحوذ على 26% من الاستثمار الأجنبي..ما هي؟

استحوذت #دولة_الإمارات على 26.2% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية خلال العام 2017، والتي بلغ مجموعها نحو 39.6 مليار دولار، كان نصيب الدولة منها نحو 10.4 مليار درهم، وفقاً لتقرير الاستثمار السنوي التاسع الصادر عن اتحاد الغرف العربية.

وأفاد التقرير، أنه على الرغم من استمرار التراجع في تدفقات #الاستثمار_الأجنبي المباشر إلى البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة، فإن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق نمو إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية زادت نسبته على 8% خلال العام 2017، متوقعاً أن تسجل الدولة خلال العامين الجاري والمقبل زيادة ملحوظة في الاستثمار الأجنبي، بدعم من الحوافر والتسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً وإتاحة التملك الكامل للمستثمرين الدوليين، بحسب ما ورد في صحفة "الاتحاد".

وأوضح التقرير، أن البيئة الاستثمارية في الدولة تشهد تطورات ديناميكية خاصة مع توقع صدور قانون الاستثمار الأجنبي، والذي سيتم بموجبه منح مزايا عديدة ونوعية للاستثمارات الأجنبية، كما ستتضمن أبرز محاوره استقطاب الاستثمارات في الاقتصاد المعرفي والابتكار والذكاء الاصطناعي والمشاريع المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

ونوه التقرير بالإجراءات التي تقوم بها الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة لمنح حزم جديدة من الحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من نسب النمو التي سجلتها بعض الدول العربية خلال العام 2017، فإنها لم تكن كافية لرفع المجموع العربي العام الذي تراجع إلى 39.6 مليار دولار، مقارنة مع 45.4 مليار دولار في العام الماضي، لافتاً إلى أن #مصر حلت في المرتبة الثانية عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي تدفقات بلغت 7.3 مليار دولار، تلاها المغرب بإجمالي تدفقات بلغت 2.65 مليار، ثم لبنان في المرتبة الرابعة بنحو 2.62 مليار، وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة بنحو 1.86 مليار، ثم الأردن بنحو 1.66 مليار و #المملكة_العربية_السعودية بنحو 1.4 مليار، تلتها الجزائر بنحو 1.2 مليار، والسودان بنحو 1.06 مليار دولار، فيما جذبت بقية الدول العربية استثمارات دون المليار دولار.

ووفقاً للتقرير الذي جاء بعنوان "تطورات الاستثمارات العالمية والعربية: بين الثورة الرقمية وما بعدها"، فقد تصدرت دولة الإمارات البلدان العربية كذلك في حجم الاستثمارات الخارجة خلال العام 2017، بعد أن بلغ مجموع استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج العام الماضي نحو 13.956 مليار دولار، تلتها الكويت باستثمارات بلغت نحو 8.1 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية باستثمارات خارجية بلغت 5.6 مليار دولار.