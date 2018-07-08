صدور أول مسودة لنظام التخصيص بالسعودية

نشر المركز الوطني للتخصيص في السعودية اليوم من خلال موقعه الرسمي مسودة نظام التخصيص، مطالباً من خلالها استطلاع ومرئيات العموم حول مشروع نظام التخصيص الذي يهدف إلى ‌تنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص.

وستنعكس نتائج #برنامج_التخصيص_السعودي (زيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة والمشاريع العامة للدولة) على المواطن، بفوائد عدة يمكن تلخيص أبرزها في 10 فوائد تنشأ عن 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات، ضمن مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.

ويستهدف برنامج التخصيص السعودي، رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 65% بحلول العام 2030، من نسبة حالية لا تزيد عن 40% في حين تبلغ هذه النسبة في دول العالم المتقدمة نحو 70%.

وسيشمل برنامج التخصيص الذي اعتمده #مجلس_الشؤون_الاقتصادية والتنمية، سابقا قطاعات مؤثرة منها الموانئ والتعليم والصحة إضافة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل والتنمية الاجتماعية والرياضة، والتي سيوجد تخصيصها بطرق متعددة فوائد مهمة للمواطن السعودية، من حيث رفع جودة الخدمات وزيادة فرص الاستثمار.

وتأتي المسودة من أجل استطلاع جميع آراء المعنيين بموضوع التخصيص، المتمثل في تحويل مليكات عامة إلى القطاع الخاص في عدد من المرافق والمؤسسات والقطاعات، بطرق عدة متنوعة والإشراف عليها والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

ويهدف برنامج التخصيص إلى رفع مستوى الشفافية والعدالة، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار.

كما يتطلع المركز الوطني للتخصيص لاستقبال مرئيات وملاحظات ومقترحات الجمهور العام حول مشروع نظام التخصيص والمشاريع التي سيتم نشرها على البوابة الإلكترونية للمركز.

وللاطلاع على مسودة نظام التخصيص يمكن الدخول لها عبر البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للتخصيص بالسعودية (اضغط هنا)