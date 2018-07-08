لاغارد: بروكسل لديها "ورقة تلعبها" في الحرب التجارية

المصدر: فرنسا - أ ف ب

اعتبرت المديرة العامة لـ #صندوق_النقد_الدولي كريستين لاغارد أن لدى الاتحاد الاوروبي "ورقة يلعبها" في #الحرب_التجارية الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة والصين ولكن شرط أن يكون "موحدا".

وقالت لاغارد، خلال منتدى لقاءات اقتصادية في جنوب فرنسا، إنه "في ميزان القوى الذي نراه يتشكّل حاليا بين #الولايات_المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى، واللتين تمثّلان شكلين مختلفين تماما للزخم الرأسمالي نفسه، يمكن لأوروبا أن تلعب ورقة تتميّز بخصوصية بالغة".

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وأضافت أن "ميزان القوى يتشكّل وفي وسطه أحد ما، إنه أوروبا التي من دونها لا يمكن لهذا الطرف أو ذاك أن ينتصر على الآخر".

وإذ اعتبرت أن "لأوروبا أهمية استراتيجية لهذا الطرف كما لذاك"، ولاسيما في مجال التجارة، أشادت بالسياسة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي الذي سيشارك في قمة في بكين يومي 16 و17 تموز/يوليو.

ولكن لاغارد شدّدت على وجوب أن يكون الاتحاد الاوروبي موحّدا في مواقفه، معتبرة أن "الأوروبيين مجتمعين يشكّلون قوة وعزما، لأنهم عندما يكونون متحّدين تكون لديهم قدرة حقيقية على إحداث تغيير".