الصادرات الألمانية ترتفع أكثر من المتوقع في مايو

أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مايو أيار مما زاد الفائض التجاري في علامة جديدة على أن أكبر اقتصاد أوروبي مازال قويا رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات ارتفعت 1.8% عن الشهر السابق بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية. بينما زادت الواردات 0.7%.



وكانت التوقعات في استطلاع لرويترز تشير إلى ارتفاع الصادرات 0.75% وانخفاض الواردات 0.3%.



وزاد الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 20.3 مليار يورو، ما يعادل 23.90 مليار دولار من 19 مليار يورو في أبريل نيسان. وفاق الفائض متوسط التوقعات في استطلاع رويترز البالغ 20 مليار يورو.



وانخفض فائض ميزان المعاملات الجارية، والذي يقيس تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات، إلى 12.6 مليار يورو من 23.5 مليار في أبريل نيسان، وفقا لبيانات غير معدلة.