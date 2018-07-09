هكذا تقفز الهند لتكون ثالث أكبر اقتصاد بالعالم

تتجه الهند نحو أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين والولايات المتحدة متفوقة على اليابان بحلول عام 2028 ولتتخطى دولا مهمة مثل روسيا في معدل أصحاب المليارات.

وبحسب تقرير صدر عن "بنك أوف أميركا ميرل لنش" ستعيش الهند مع صعودها هذا أشبه بالعصر "المذهّب" للولايات المتحدة نهاية القرن التاسع عشر بحسب ما وصفه الكاتب جيمس غرابتري، في كتابه "الملياردير راج". ويشبه الكتاب العائلات الهندية الثرية اليوم بعائلات أميركية عريقة ومعروفة عالميا مثل Vanderbilts وRockefellers.

وباتت الهند تضم 121 مليارديرا اليوم من بدايات متواضعة جدا منتصف التسعينيات حيث كان هناك أثرياء فقط بثروة إجمالية بالكاد تتجاوز 3 مليارات دولار. وتأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع 585 مليارديرا في أميركا و373 مليارديرا في الصين.

وجاء التزايد الهائل في الثروات بسبب طفرة العولمة التي بدأت عام 1991 واستمرت حتى 2008. وشرعت الهند بإصلاحات في التسعينيات للهروب من 4 عقود من الاشتراكية المحافظة والحد من الفساد الذي كان منتشرا.

واليوم تواصل الهند أحدث موجة من الإصلاحات تحت رئيس الوزراء Narendra Modi الذي يعمل منذ 4 سنوات على خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفتحت الحكومة الهندية المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في شركة الطيران Air India شرط ألا يتجاوز الاستثمار نسبة 49%. وهي تعمل على رفع نسبة تملك الأجانب في بعض القطاعات من 49% الى 51%.

كما سمحت الحكومة باستثمارات أجنبية تصل إلى 100% في خدمات الوساطة العقارية وفي متاجر التجزئة التي تبيع علامة تجارية واحدة. هذا إضافة إلى وضع أطر لتسريع الحصول على الموافقات المطلوبة لا سيما لزيادة الاستثمارات اليابانبة المتدفقة الى الهند.

ومن المتوقع أن تبدأ الهند بحصد ثمار بعض الإصلاحات هذا العام منها إعادة رسملة المصارف وتطبيق ضريبة المبيعات وتطوير أطر التعامل مع قضايا الإعسار، الأمر الذي سيساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب.

ويتوقع بنك "يو بي أس" ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند الى 75 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 45 مليارا حاليا.