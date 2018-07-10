التضخم السنوي بمصر يعاود الارتفاع لأول مرة في 10 أشهر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر اليوم الثلاثاء، عن صعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن للمرة الأولى في عشرة أشهر.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن #التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 14.4% في يونيو، من 11.4% في مايو.

وقفزت وتيرة #تضخم_أسعار_المستهلكين في المدن على أساس شهري إلى 3.5% في يونيو، من 0.2% في مايو، وفقا لوكالة "رويترز".

في المقابل، قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الأساسي هبط إلى 10.95% على أساس سنوي في يونيو من 11.09% في مايو.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وكانت الحكومة المصرية رفعت في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة #أسعار_الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.