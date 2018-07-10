السعودية توقع عقوداً لتوسعة شبكة الطرق بـ1.7 مليار ريال

وقعت وزارة النقل السعودية عقوداً بقيمة 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار) لتنفيذ 23 طريقاً في أنحاء المملكة، وذلك في إطار خطة لتحديث البنية التحتية.

وتعد العقود جزءاً من 75 مشروعاً بقيمة 2.7 مليار ريال، جرى التوقيع عليها منذ بداية العام، بحسب بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني ولم يتضمن أسماء أي من الثماني عشرة شركة المنفذة للمشاريع الجديدة.

واستثمرت المملكة بكثافة في مشروعات للبنية التحتية، شملت الموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق والمطارات، مع نمو مدنها بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة.

وفي ظل برنامج الإصلاح الطموح #رؤية_المملكة_2030، تنفق الحكومة مليارات الدولارات لتوسعة شبكة النقل العام في العاصمة الرياض والمدن الكبرى الأخرى، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتقضي الخطة تشغيل القطاع الخاص معظم مشروعات البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية، على أن تتولى الحكومة دوراً إشرافياً.