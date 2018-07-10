دبي مدينة أشباح! رسالة مفبركة قطريا والأرقام تثبت العكس

دبي مدينة أشباح! هذا هو التفكير الرغبوي لقناة إخبارية تابعة للنظام القطري، التي تلقفت بشغف رسالة "واتساب" مفبركة قطرياً، انتشرت بشكل سريع لتنسب احتيالاً لمجلة ناطقة باللغة الإنجليزية.

والمثير للضحك أنها مجلة مخصصة لأسلوب الحياة في #دبي ، وكل ما نشرته أساساً هو تحديث عن إغلاق أحد المطاعم في الإمارة المفعمة بالحياة.

دبي.. مدينة أشباح؟

لذلك فالمطار هو الأكثر ازدحاماً، ربما بالأشباح لا بالركاب! متفوقاً على مطار هيثرو في لندن ومطار هونغ كونغ بـ88 مليون مسافر سنوياً! أما #طيران_الإمارات فاستطاعت من خلال مقرها في مدينة الأشباح وخلال سنتها المالية المنتهية في مارس الماضي، تسجيل أرباح صافية بـ1.1 مليار دولار، وذلك في عامها الـ30 من الأرباح.

دبي.. مدينة أشباح؟

لذلك تبقى فنادقها ممتلئة بنسبة إشغال وصلت إلى 87% في الربع الأول من العام، بحسب إرنست آند يونغ، فيما لا تزال أفخم الفنادق الجديدة تتوق للافتتاح.

مدينة الأشباح "دبي" تشهد افتتاح 5 مطاعم جديدة كل يومين ليصل عدد المنشآت التجارية إلى أكثر من 17 ألف مطعم.

مدينة الأشباح أيضاً شهدت زيارة 6 ملايين شخص لقريتها العالمية جاؤوا من 95 دولة خلال موسمها الأخير، فيما شهد "دبي مول" الذي يضم 1200 متجر ومطعم، زيارة 233 ألف شخص يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري.

مدينة الأشباح كذلك جاءت في المركز السادس عالمياً، كالمدينة التي يحلم الناس من حول العالم بالعمل فيها، بحسب تقرير "بوسطن كونسلتينغ غروب" للعام الجاري، وذلك بعد أن قفزت بـ5 مراكز مقارنة بالعام الماضي. فيما قامت دائرة التنمية الاقتصادية بتسجيل 26 ألف معاملة وإصدار 1700 رخصة تجارية جديدة.. ليس في عام، إنما في شهر واحد، وهو شهر مايو الماضي.

أما حال التجارة في مدينة الأشباح، فيصفها ميناء جبل علي الأكثر نشاطاً وازدحاماً في المنطقة، والذي رغم ذلك يواصل التوسع مستهدفاً وصول طاقته الاستيعابية إلى 22.1 مليون حاوية هذا العام.

فإذا كانت هذه هي حال مدن الأشباح، فكم مدينة عربية بل عالمية تتمنى أن تكون مدينة أشباح؟!