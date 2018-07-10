منتدى الخليج الاقتصادي يناقش آلية دعم التنمية بالمنطقة

يناقش "منتدى الخليج الاقتصادي الثاني" الذي سيعقد تحت عنوان "دور القطاع الخاص الخليجي والاتحاد الجمركي الخليجي والخدمات اللوجستية والاقتصاد المعرفي" في الفترة 21 - 22 أكتوبر المقبل بالرياض، ستة عناوين لتحقيق التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن هذه العناوين تتمثل في الخدمات اللوجستية بين دول المجلس، والاتحاد الجمركي الخليجي، ودور التجارة في الخدمات اللوجستية بدول المجلس، والفرص الاستثمارية المتاحة والمتعددة في قطاع الخدمات اللوجستية بدول المجلس، ودور التكنولوجيا في الخدمات اللوجستية، والمناطق والمدن الصناعية.

وأشار إلى تبني الاتحاد لدراسة متخصصة بعنوان "جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للاتحاد نظمت على ضوء هذه الدراسة العديد من ورش العمل بمقر غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عقد ورشة مكملة لها خلال شهر سبتمبر من العام الجاري في سلطنة عُمان.

وأبان أن الدراسة ركزت على مناقشة مخرجاتها والتعرف على آراء القطاع الخاص والجهات الرسمية والأمانة العامة لمجلس التعاون، حول نتائج الدراسة والملاحظات والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص والأخذ بها، وبحثها عبر منتدى الخليج الاقتصادي الثاني.