نظام التخصيص يعزز ثقة المستثمرين باقتصاد السعودية

اعتبرت علياء مبيض مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن استطلاع رأي المعنيين بنظام التخصيص في السعودية، يعزز الثقة بمناخ الاستثمار في المملكة.

وقالت مبيض في مقابلة مع "العربية" إن حجم البرنامج المطروح والذي سيجذب شركات كبيرة ترغب بدخول السعودية، موضحة أن الحديث عن مبالغ تتراوح بين 10 إلى 20 مليارات دولار، لن يتوقف عند هذا الحد لأن عمليات التخصيص ستأخذ بالتوسع في توفير الفرص الاستثمارية، وتنشيط القطاع الخاص لأرقام أكبر.

وأشارت إلى أهمية خصخصة الموارد والقطاعات العامة، بشكل تدريجي من حيث رفع مستوى الخدمات وزيادة عدد الوظائف للسعوديين، وفتح مجالات وآفاق الاستثمارات أمام القطاع الخاص من داخل السعودية وخارجها، مؤكدة أهمية نظام التخصيص، في فتح الأسواق أمام المستثمرين في قطاعات مهمة وحيوية.

وكان المركز الوطني للتخصيص في السعودية أعلن عن مسودة مشروع نظام التخصيص، التي تغطي الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص موضحاً أنه سيتلقى ملاحظات وتعليقات الجمهور على المسودة على مدار 3 أسابيع قبل صدور القانون في موعد لم يتحدد بعد.

ويأتي الإعلان عن مسودة قانون مشروع نظام التخصيص، تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% وضمن جهود المملكة المتواصلة لتنويع الاقتصاد.

كما يأتي مشروع النظام الجديد لتنظيم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمهيداً لتدشين مشاريع بمليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مجموعة من القطاعات، وإعادة تركيز دور الحكومة على الأمور التشريعية والتنظيمية.