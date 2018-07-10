127 مليار دولار حجم التجارة بين الدول الخليجية والصين

دعا #أمير_الكويت الشيخ صباح الصباح إلى العمل مع الصين لتعريز التعاون الاقتصادي بينها وبين دول الخليج، وذلك لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي والتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أمير الكويت، في إطار الاجتماع الوزاري لمنتدى #التعاون_العربي _الصيني، إن العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم في المشاريع المستقبلية.



وأوضح أن الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث تحتل الصين المركز الثاني لصادرات الكويت من النفط ومشتقاته.

في حين تبلغ قيمة الصادرات الكويتية غير النفطية إلى الصين نحو 480 مليون دولار وتبلغ قيمة الواردات الصينية إلى الكويت أكثر من 5 مليارات دولار، فضلا عن حجم الاستثمارات الكويتية الضخمة في السوق الصينية.

وقال أمير الكويت إن #التعاون_الخليجي_الصيني قوي حيث تأتي المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والصين كأحد أهم نتائج هذا التعاون، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين بلغ 127مليار دولار وهو رقم مرشح للزيادة في ضوء توسيع مجالات التعاون وتعزيزها.