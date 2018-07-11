حساب المواطن يودع 2.3 مليار دفعة ثامنة لـ12 مليون مستحق

أودع برنامج #حساب_المواطن أمس 2.3 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، تمثل 2.2 مليار ريال منها الدفعة الثامنة من قيمة الدعم لشهر يوليو الجاري، و27 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

أوضح ذلك مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، مشيرًا إلى أن دفعة شهر يوليو شملت 3.59 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.3 مليون تابع لأرباب الأسر بإجمالي 11.9 مليون مستفيد.

وبيَّن مدير البرنامج أن 912 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما تخطت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من "حساب المواطن" في الدفعات الثماني حاجز الـ 18 مليار ريال، لافتًا إلى أن الدفعة التاسعة لشهر أغسطس من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر أغسطس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل العاشر من شهر يوليو الجاري.

وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في "حساب المواطن" قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم سبت.