"هيئة الكهرباء" توضح أسباب تعديل التعرفة بالسعودية

أكدت #هيئة_تنظيم_الكهرباء والإنتاج المزدوج في #السعودية ، أن تعديل تعرفة الكهرباء التي بدأ تطبيقها في 1/‏1/‏2018، يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه، وأن تعديل التعرفة هو من ضمن حزمة إصلاح أسعار منتجات الطاقة بالمملكة، التي يؤمل أن تؤدي إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة"، واستدامتها للأجيال القادمة.

وأوضحت الهيئة في تصريحات لها أمس الثلاثاء، أن التعرفة المعتمدة صممت لتغطي كلفة الخدمة، وضمان وفرة الكهرباء في كل أرجاء المملكة، وتساهم في تحسين جودة الخدمة، وزيادة الإنتاجية، وفتح مجال المنافسة، وتنويع المصادر، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وقالت الهيئة:" خطة تعديل تعرفة الاستهلاك السكني جاءت في بداية عام 2016، وبنيت على ألا يشمل التعديل شرائح الاستهلاك الدنيا، الشريحتان الأولى والثانية (1-2000 كيلوواط ساعة، و2001-4000 كيلوواط ساعة)، لعدم التأثير سلبا على ذوي الدخل المنخفض، خصوصا في ظل عدم إقرار برنامج لدعم المواطنين آنذاك، ثم صدرت التعرفة الجديدة، وبدأ تطبيقها اعتبارا من 1/‏1/‏2018".

في السياق ذاته، تمكن فريق عمل من المهندسين السعوديين بنشاط الهندسة والتصاميم في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة #السعودية_للكهرباء من توحيد وإعداد التصاميم المدنية والكهروميكانيكية التفصيلية لمحطات الجهد العالي على مستوى جميع محطات التحويل المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، الأمر الذي من شأنه توفير ملايين الريالات التي كان يتم صرفها في السابق على هذا البند.

وأشارت التجارب إلى أنه تم توفير قرابة 8 ملايين ريال من مشروعي محطة الخالدية بالرياض وشرق الدمام 2.