PWC للعربية: السعودية فتحت آفاقاً أكبر للتخصيص

اعتبر ماريو سلامة شريك في شركة "بي دبليو سي" PWC الشرق الأوسط، أن مسودة قانون التخصيص الجديد في السعودية، تعكس ما جاء في رؤية 2030 والتي أوجدت مناخاً اقتصادياً أفضل لتحول الملكيات العامة إلى القطاع الخاص عبر برنامج وخيارات "التخصيص" المتنوعة.

وقال سلامة في مقابلة مع "العربية" إن "الجو الاستثماري تغير بشكل كبير منذ الإعلان عن رؤية السعودية 2030، في حين كانت اهتمامات التخصيص بالسابق تتركز في قطاعات محدودة مثل المياه والكهرباء وفي نطاق محصور ليس كما هو عليه الآن من خطوات.

وأشار سلامة وهو المسؤول داخل شركة PWC عن دراسة تمويل مشاريع البنية التحتية بالسعودية، إن مراحل تشريعات نظام التخصيص، تضمنت 4 مراحل بدأت بتشكيل لجان وزارية متخصصة، وإقرار برنامج التخصيص، وإعلان المركز الوطني للتخصيص، وصدور مسودة أول قانون مهم ينظم كثيراً من التفاصيل التي تعني المستثمرين المحليين والأجانب.

وكان المركز الوطني للتخصيص بالسعودية نشر مساء الأحد مسودة مشروع نظام التخصيص الذي يغطي الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في خطوة نحو تدشين مشاريع للبنية التحتية مليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

ويشمل مشروع القانون الجديد، مواد تستهدف تنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعفاء المستثمرين من بعض متطلبات قانون العمل والعقارات، حيث سيقوم بإعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين العاملين لديهم، هذا إضافة إلى مرونة أكبر بتملك الأجانب للعقارات خارج مكة والمدينة.