الشواف: السوق البريطانية تبقى جذابة رغم البريكست

عقدت مجموعة BMG المالية مؤتمرها الاقتصادي السنوي في مقر بورصة لندن لبحث الفرص الاستثمارية والمالية في بريطانيا بعد البريكست.

وعلى هامش الملتقى قال ناصر الشواف، الرئيس التنفيذي لـ"رأس مال" إن السوق البريطانية، خاصة لندن تبقى جذابة للمستثمر نظرا لسيولتها وعدد التعاملات التي تتم فيها، وذلك على الرغم من الخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي.

وفي مسعى لتهدئة المخاوف التي أبداها بنك إنجلترا ، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفيسكي، إن العقود المالية المبرمة مثل المشتقات أو التأمين من المرجح ألا تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان بنك إنجلترا قد صرح بأن هناك عقود تأمين لأكثر من 48 مليون شخص، بقيمة 82 مليون إسترليني، فضلاً عن مشتقات مالية بقيمة 26 تريليون إسترليني يمكن أن تتأثر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.