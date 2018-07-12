المفوضية الأوروبية: العقود المالية لن تتأثر بالبريكست

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية Valdis Dombrovskis إن العقود المالية المبرمة مثل المشتقات أو التأمين، من المرجح ألا تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتهدئة المخاوف التي أبداها #بنك_إنجلترا .

وكان بنك إنجلترا قد صرح بأن هناك عقود تأمين لأكثر من 48 مليون شخص، بقيمة 22 مليون إسترليني، فضلا عن مشتقات مالية بقيمة 26 تريليون إسترليني يمكن أن تتأثر بعد #خروج_بريطانيا_من_الاتحاد الأوروبي.

وكان الوزير المكلف بملف #بريكست، ديفيد ديفيس، قدم استقالته من منصبه الأحد الماضي، في ما شكل ضربة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي، التي كانت تأمل بإطلاق يدها في مفاوضات خروج البلاد من #الاتحاد_الأوروبي.

واستقالة ديفيس تلتها أيضا، بحسب وسائل إعلام بريطانية، استقالة وزير الدولة لشؤون البريكست ستيف بايكر، فيما نفى مسؤول حكومي استقالة الوزيرة الأخرى في الفريق Suella Braverman.

كما استقال وزير الخارجية بوريس جونسون، في اليومين الماضيين، والذي يُعتبر الرجل القوي في الحكومة وفي داخل حزب المحافظين الحاكم، لكن الأهم من ذلك أن الرجل كان أحد أبرز الداعين للخروج من الاتحاد الأوروبي والداعمين لحملة تأييد (Brexit) خلال الاستفتاء العام، الذي أجري في بريطانيا منتصف العام 2016.