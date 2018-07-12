خبراء: خطة بريكست "ضربة حقيقية" للقطاع المالي البريطاني

المصدر: لندن - أ ف ب

اعتبرت مسؤولة في #القطاع_المالي_البريطاني أن خطة بريكست التي وضعتها الحكومة البريطانية "ضربة حقيقية" لهذا القطاع المهم في لندن، لأنها تضر بالوظائف وعائدات الضرائب والنمو.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة المسؤولة عن السياسة في شركة "سيتي أوف لندن" كاثرين ماكغينيس، في بيان، إن "خطة #بريكست التي نشرت اليوم ضربة حقيقية لقطاع الخدمات المالية والخدمات الحرفية المتعلقة به".

وأضافت أنه "مع العلاقات التجارية أقل قربا مع أوروبا، فإن قطاع الخدمات المالية والخدمات المهنية المتعلقة به سيكون أقل قدرة على استحداث الوظائف وتحقيق العائدات الضريبية ودعم النمو في الاقتصاد الأوسع".

وأشارت خطة الحكومة إلى أن 1.4 تريليون جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) من الأصول تتم إدارتها في بريطانيا لحساب عملاء أوروبيين، وتجري في المنطقة المالية في لندن المعروفة بـ"سيتي" معظم تعاملات الاتحاد الأوروبي للبنوك وشركات التأمين.

إلا أن الخطة أقرت أن الشركات العاملة في القطاع المالي البريطاني ستخصر حقوق العمل بحرية في دول الاتحاد الأوروبي فور خروج بريطانيا من الاتحاد بعد الخروج في آذار/مارس 2019.