محافظ مصرف لبنان المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 2% بـ2018

قال محافظ #مصرف_لبنان_المركزي رياض سلامة، اليوم الخميس، إنه يتوقع نمو الاقتصاد 2% في 2018.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت، أن البنك المركزي يتوقع أن يبلغ التضخم في لبنان ما بين 4 و5% في العام الحالي.

ويعاني لبنان من ضعف النمو منذ 2011 بسبب الاضطرابات التي تجتاح المنطقة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى معدل نمو في 2017 و2018 بين 1 و1.5%، حيث قال إن المحركات التقليدية للاقتصاد، التشييد والعقارات، مازالت ضعيفة.

ودعا صندوق النقد إلى تعديل مالي "فوري وملموس" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.

وقال سلامة إنه يتوقع تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1.6% في 2018 استنادا لبيانات الأشهر الخمسة الأولى من العام، بينما من المتوقع زيادة الودائع المصرفية أكثر من 5% العام الحالي.

ويعتمد #الاقتصاد_اللبناني على ثقة ملايين من المغتربين اللبنانيين الذين يودعون أموالهم في البنوك المحلية.

وتشتري البنوك الدين الحكومي مما يساهم في توفير التمويل لعجز الميزانية والدين الآخذين بالاتساع.



وتباطأت تدفقات الودائع الخارجية على النظام المصرفي منذ 2011. ويقول صندوق النقد إن ودائع القطاع الخاص نمت 3.8% في العام الماضي وهو ما يقل عن متوسط الأعوام الأخيرة.