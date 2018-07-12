هل تهدد الحرب التجارية استثمارات صندوق الصين السيادي؟

قال رئيس #صندوق_الثروة_السيادية_الصيني إنه يبدو أن حربا تجارية مع الولايات المتحدة لا يمكن تفاديها وإن النزاع سيكون له تأثير سلبي على استثمارات الصندوق.



ومتحدثا في مؤتمر مالي في باريس قال تو قوانغ شاو رئيس مؤسسة الاستثمار الصينية "لا أحد منا يرجو هذه #الحرب_التجارية، (لكن) يبدو لي أنها لا يمكن تفاديها".



وتتهم الصين الولايات المتحدة بالتنمر وحذرت من أنها سترد بالمثل بعد أن زادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب المخاطر في #النزاع_التجاري بين البلدين بالتهديد بفرض #رسوم_جمركية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.



وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إنها شعرت "بالصدمة" وستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وأضافت قائلة في بيان إن الإجراءات الأميركية "غير مقبولة كلية".