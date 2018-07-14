إيطاليا.. البنك المركزي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد

خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام القادم مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية.

وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نموا قدره 1.3 بالمئة هذا العام انخفاضا من 1.5 بالمئة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير كانون الثاني. وتوقع نموا بنسبة 1.0 بالمئة للعام القادم مقارنة مع 1.2 بالمئة في تقديراته السابقة.

وقال وزير الاقتصاد جيوفاني تريا الأسبوع الماضي إن نسبة النمو البالغة 1.5 بالمئة التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي.

وقال البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2 بالمئة من 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي.

وسيصدر المكتب الوطني للإحصاءات بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني في الحادي والثلاثين من يوليو تموز.

وفي نشرته الفصلية، توقع البنك المركزي أن تضخم أسعار المستهلكين سيبلغ 1.3 بالمئة هذا العام و1.5 بالمئة في 2019، ليبقي دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ حوالي 2 في المئة.