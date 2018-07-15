هكذا تتأثر دول الخليج بالحرب التجارية العالمية

قال الدكتور سعادة شامي، كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الكويت الوطني، إن دول الخليج ستتأثر بعدة جوانب في حرب التجارة العالمية، التي أطلقت شرارتها الولايات المتحدة ضد الصين وسرعان ما انتشرت إلى دول عدة بالعالم مثل كندا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.

وأضاف شامي في مقابلة مع "العربية" أن أوجه التأثير تأتي من توقعات تراجع النمو العالمي بسبب الحرب التجارية، وبالتالي تراجع الطلب على النفط بالتزامن مع زيادة حجم الإنتاج، وهذا يؤثر على ميزانيات دول منطقة الخليج.

وأشار إلى تأثير الرسوم الجمركية وهي أداة الحرب التجارية، إلى رفع التضخم في أميركا، وهذا سيؤثر نظراً لارتباط عملات دول الخليج مع الدولار الأميركي بوجه عام.

كما أشار إلى تأثير رفع التضخم الأميركي الذي سيدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية، ومن ثم رفع أسعار الفائدة في منطقة الخليج، وبالتالي رفع كلفة التمويل على الشركات والأفراد.

وعدد كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الكويت الوطني، سلبيات أخرى كثيرة للحرب التجارية التي "يربح طرف فيها"، منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة نسب التضخم في اقتصادات دول العالم.