صادرات مصر غير النفطية تقفز 14% لـ12.7 مليار دولار

قفزت الصادرات غير النفطية لـ #مصر بنسبة 14% لتسجل إجمالي صادرات بقيمة 12.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو نصار، إن إجمالي الصادرات بلغ نحو 12.75 مليار دولار، مقارنة بنحو 11.21 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2017.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن الصادرات المصرية لأسواق #الاتحاد_الأوروبي ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18%، حيث بلغت 3.65 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية لأسواق الدول العربية بنسبة 5% حيث بلغت 4.77 مليار دولار.

وأشار الوزير المصري إلى أن الصادرات غير النفطية لبلاده صوب أسواق الولايات المتحدة الأميركية، حققت نسبة زيادة بلغت 11% لتسجل 705 ملايين دولار، كما حققت الصادرات المصرية لأسواق القارة الإفريقية بدون أسواق الدول العربية، نسبة زيادة بلغت 27% حيث سجلت 756 مليون دولار.

وقبل أيام، أعلنت الهيئة العامة المصرية للرقابة على الصادرات، أن صادرات شهر مايو الماضي بلغت 2.069 مليار دولار أميركي، منها صادرات غير نفطية بقيمة 1.579 مليار دولار، بينما بلغت صادرات مصر الغذائية 489 مليون دولار.

وأشارت إلى أن قيمة الصادرات المصرية للدول العربية بلغت 834 مليون دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 621 مليون دولار، ثم مجموعة دول إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 108 ملايين دولار، فيما بلغت قيمتها لدى باقي دول العالم الأخرى غير الولايات المتحدة نحو 413 مليون دولار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت ارتفاع الصادرات المصرية غير النفطية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من 2017، وسجلت الصادرات المصرية منذ بداية العام حتى أبريل الماضي نحو 8.64 مليار دولار، مقابل 7.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.