صندوق النقد يرفع توقعاته بشأن الاقتصاد السعودي

رفع صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، توقعاته بشأن اقتصاد #السعودية، مشيراً إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1,9% في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1,7%.

وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن #اقتصاد_السعودية، الذي شهد انكماشاً بنسبة 0,9% في 2017.

وعدّل صندوق النقد توقعاته بشأن المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، متوقعاً أن تبلغ نسبة النمو 3,9% في 2018 و2019، بعدما كان توقّع أن تبلغ 3,7%.

وقال الصندوق في تقريره إن الدول المنتجة للنفط "استفادت من الأسعار، لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة".

وأضاف أن "العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية، بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة".

من جهتها، توقّعت مؤسسة "جدوى للاستثمار" للدراسات الاقتصادية في تقرير أصدرته هذا الشهر، أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10,3 مليون برميل بنهاية 2018.

وتنتج المملكة 9,9 مليون برميل في اليوم منذ بداية 2018، ما يعني أنه سيتوجب عليها أن تنتج 10,6 ملايين برميل في اليوم في الأشهر الستة المتبقية حتى يبلغ معدل إنتاجها 10,3 مليون برميل بنهاية السنة.

وسيؤدي هذا الأمر إلى خفض العجز في موازنة المملكة ليستقر عند عتبة 30 مليار دولار، بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 52 مليار دولار.