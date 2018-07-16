نمو الصين يتباطأ وسط خلاف تجاري حاد مع أميركا

نما #الاقتصاد_الصيني بوتيرة أبطأ في الربع الثاني مع تضرر النشاط من جهود بكين الرامية لاحتواء الدين، بينما تباطأ نمو إنتاج المصانع في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى في عامين في إشارة مقلقة للاستثمار والمصدرين مع اشتداد #الحرب_التجارية مع الولايات المتحدة.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي في الربع الماضي، بما يتوافق مع التوقعات، ويبدو أنه يتجه لتحقيق النمو المستهدف رسميا لعام 2018 عند نحو 6.5%.

ويأتي هذا على الرغم من زيادة المخاطر على آفاق النمو بفعل #الخلاف_التجاري مع واشنطن وتباطؤ سوق العقارات وانخفاض الشحنات.

ويقل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قليلا عن معدل النمو في الربع الأول الذي بلغ 6.8%، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، وأثر صافي #الصادرات سلبا على إجمالي النمو الاقتصادي في النصف الأول.

وسجل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة مستوى قياسيا متدنيا في النصف الأول، بينما سجل الإنتاج الصناعي في يونيو/حزيران أبطأ وتيرة للنمو في أكثر من عامين عند 6%، ليقل عن التوقعات التي أشارت لنمو نسبته 6.5%.

وعلى أساس فصلي، تسارع النمو إلى 1.8% من 1.4% في الربع الأول، ليفوق التوقعات التي أشارت لنمو نسبته 1.6%.