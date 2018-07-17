1.4تريليون ريال استثمارات أجنبية بالسعودية بالربع الأول

واصلت #الاستثمارات_الأجنبية_في_السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نموها للربع الـ12 على التوالي، مسجلة أعلى مستوياتها، لتبلغ نحو 1.408 تريليون ريال بنهاية الفترة.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، و"استثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى نوعين "حقوق الملكية وأسهم وصناديق استثمار" و"سندات الدين".

أما القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، "الاستثمارات الأخرى"، وتتفرع إلى ثلاثة فروع وهي "القروض" و"العملة والودائع" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع".

ووفقا لتحليل، استند إلى بيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد نمت الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الأول مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي 2017 بنسبة 8.9 %، بما يعادل نحو 114.97 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

ويأتي النمو مدفوعا باستثمارات الحافظة وتحديدا أحد أقسامها الفرعية وهي "سندات الدين" التي نمت بنسبة 103.5 في المائة، بما يعادل 81.83 مليار ريال.

فيما نمت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1.1 % خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 15.07 مليار ريال مقارنة في الربع الرابع من عام 2017.

وجاء نموها خلال الربع الأول، مدفوعا بنمو أحد بنود استثمارات الحافظة وهو "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" التي نمت 12.8 في المائة بما يعادل 13.01 مليار ريال إلى 114.61 مليار ريال مقارنة بنحو 101.6 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2017.

وشكل "الاستثمار المباشر داخل #الاقتصاد_السعودي " النسبة الأكبر من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 62.1 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بـ62.5 في المائة بنهاية الربع الرابع 2017، ونسبة 67 في المائة بنهاية الربع الأول 2018.

في حين يشكل القسم الثاني "استثمارات الحافظة" نحو 19.6 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بـ18.7 في المائة بنهاية الربع الرابع 2017 ومقارنة بـ14.1 في المائة بنهاية الربع الأول 2017.

والقسم الثالث وهو "استثمارات أخرى"، مثلت 18.4 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بـ18.8 في المائة بنهاية الربع الرابع 2017 ومقارنة بـ18.9 في المائة بنهاية الربع الأول 2017.