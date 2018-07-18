خبراء يحذرون: مصداقية منظمة التجارة وبقاؤها في خطر

حذر خبراء مستقلون من أن مصداقية وبقاء #منظمة_التجارة_العالمية يواجهان "تهديدا خطيرا" مع قيام اقتصادات رئيسية بإقامة حواجز للحماية التجارية.

ويأتي التقرير الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان وسط نزاع تجاري متفاقم بين #الصين والولايات المتحدة لم يسلم منه شركاء تجاريون كبار آخرون.



وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنه قد يفرض في نهاية المطاف رسوما على #منتجات_صينية بأكثر من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي ما استوردته #الولايات_المتحدة من الصين العام الماضي، لمكافحة ما تقول واشنطن إنه انتهاكات تجارية من بكين.



وتعهدت الصين بالرد على كل خطوة.



وطالب 14 خبيرا، بقيادة برنارد هويكمان، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية - 164 دولة - بالموافقة على برنامج عمل جديد لمعالجة السياسات المشوهة للتجارة والحفاظ على نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد.



وقال الخبراء في التقرير "سيؤدي التمسك بأساليب العمل الحالية إلى الزوال التدريجي للمنظمة".



وحث التقرير على تفادي "مزيد من التآكل في مصداقية منظمة التجارة العالمية" مضيفا أن "ذلك يشمل منع ارتداد الأعضاء صوب استخدام سياسات الحماية التجارية من طرف واحد، وضمان حل النزاعات بفاعلية وكفاءة".



ورحب روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في بيان بالتقرير قائلا إنه جاء "في الوقت المناسب جدا".