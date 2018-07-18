من المستفيد من اتفاق أوروبا التجاري مع اليابان؟

وقعت كل من #اليابان و #الاتحاد_الأوروبي اتفاقا اقتصاديا تجاريا تاريخيا لإلغاء #الرسوم_الجمركية بين الطرفين، فيما يبدو ردا على حرب التجارة العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.

وتنص الاتفاقية الموقعة على إلغاء كافة الرسوم الجمركية تقريبا بين الاتحاد الأوروبي واليابان، إضافة إلى إنشاء منطقة تبادل حر تشمل ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم تقريبا.. فمن المستفيد أو المتضرر بهذا الاتفاق؟

من المتوقع أن يكون #قطاع_السيارات_اليابانية من أوائل المستفيدين بإلغاء رسوم تقدر بـ10%، ومن الشركات في هذا القطاع تويوتا ونيسان ومازدا وسوزوكي.

وستكون شركات قطاع غيار السيارات اليابانية أيضا من المستفيدين بإلغاء رسوم بنسبة 3%، ويقع تحت هذا القطاع شركات مثل DENSO , AISIN SEIKI.

من جهة أخرى، سيكون قطاع الألبان الياباني على موعد مع منافسة أقوى من الشركات الأوروبية، حيث من المتوقع إلغاء #رسوم_جمركية_يابانية بنسبة 40% وبشكل تدريجي على واردات الأجبان المعالجة.

أما في الجانب الأوروبي فسيكون قطاع الأغذية من أكثر الرابحين، حيث تفرض اليابان رسوما عالية على استيراد منتجات الأغذية الأوروبية، مثل الأجبان والشوكولاتة، إضافة إلى اللحوم والمشروبات.



ويمثل هذا الاتفاق ضربة موجعة لسيد البيت الأبيض بعد توقيعه لفرض #رسوم_جمركية على واردات السلع إلى الولايات المتحدة، استهدفت كافة الدول، خاصة الصين، مما حدا بالأخيرة للرد على ذلك برسوم جمركية متبادلة.

وكما يقول المثل "رب ضرة نافعة"، فإن توجه الرئيس الأميركي لاستعداء دول عظمى بحجة حماية المنتجات والأسواق الأميركية قد نتج عنه تحالفات لم تكن متوقعة في الوقت القريب، وربما تكون اتفاقية أوروبا - اليابان بداية لاتفاقيات متبادلة أخرى سترى النور قريبا.