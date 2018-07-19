اتفاقية منفصلة مع المكسيك.. هل يئد ترمب "نافتا"؟

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع #المكسيك، مواصلاً بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية #نافتا، التي كثيراً ما انتقدها، لتعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة.

وقال ترمب متحدثاً إلى الصحافيين في البيت الأبيض، إن "جلسات طيبة" عقدت مع المكسيك ومع الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

واجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي، مع لوبيز أوبرادور، الذي قال إنه يريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وإن فريقه الانتقالي سيشارك في محادثات "نافتا" في المستقبل.

وقال ترمب أيضاً إنه سيلتقي مع رئيس المفوضية الأوروبية يونكر في واشنطن في الخامس والعشرين من يوليو، لبحث التوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.