رؤية 2030 تمكن السعودية من تحقيق التنمية المستدامة

قال فيصل الإبراهيم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، إن أهداف التنمية المستدامة تنسجم مع رؤية 2030 وبرامجها الـ 12 التي تشمل مختلف نواحي الاقتصاد الوطني.

وأشار الإبراهيم في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية الرؤية في إشراك جميع فئات المجتمع السعودي بوضع الحلول ورسم السياسات التنموية والاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع.

وقال إن رؤية 2030 سهلت من إعداد تقرير التنمية المستدامة في السعودية، وستعين كذلك على تحقيق أهداف التنمية من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ذاتها.

وأشار إلى تعزيز الرؤية لآليات التنسيق بين القطاع الخاص ومؤسسات الحكومة، ورفع الجاهزية لتنفيذ الخطط المرسومة وتحقيق الأهداف التنموية في إطار تنظيمي واضح ومحدد وضمن جدول زمني محدد.