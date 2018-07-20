الرسوم الأميركية تخصم 6 مليارات يورو من الناتج الألماني

أبلغ رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) التلفزيون الألماني أن #الرسوم_الجمركية_الأميركية على #السيارات المستوردة ستخصم نحو 6 مليارات يورو، ما يعادل 6.99 مليار دولار من الناتج الاقتصادي للبلاد.

وتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لانتقادات، بسبب نيته فرض رسوم نسبتها 25% على السيارات المستوردة ومكوناتها، وهي رسوم قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات والإضرار بمبيعات القطاع والوظائف فيه.

وقال إيريك شفيتزر على تلفزيون زد.دي.إف إنه يأخذ تهديدات ترمب "بجدية كبيرة"، مضيفا أن مثل تلك الرسوم ستكون "ضد القانون الدولي".



وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في #ألمانيا وأوروبا، وإنما ستلحق الضرر أيضا بالوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة.