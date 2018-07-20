اتفاقيات تجارية ونفطية كبرى تجمع الإمارات والصين

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين عقدين في مجال #استكشاف_النفط_والغاز في أبوظبي بقيمة 1,6 مليار دولار، واتفاقية لإقامة "سوق تجّار" ضخم في #منطقة_التجارة_الحرة في دبي، تزامنا مع زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ لأبوظبي.

وبدأ الرئيس الصيني مساء أمس الخميس زيارة للإمارات تستمر ثلاثة أيام، ضمن جولة تشمل أيضا السنغال وروندا وجنوب إفريقيا.

وتعود آخر زيارة لرئيس صيني إلى #الإمارات للعام 1989، حين قام الرئيس الراحل يانغ شانغ كون بزيارة لأبوظبي، تلتها زيارة للرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للصين في 1990.

وفي وقت سابق، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية #أدنوك إنها أرست عقدين بقيمة 5,88 مليار درهم (نحو 1,6 مليار دولار) لتنفيذ "أكبر مشروع مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يشمل مناطق بحرية وبرية" في أبوظبي.

وأضافت أن شركة "بي جي بي"، التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي"، فازت بهذين العقدين الذين يشملان منطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 53 ألف كيلومتر مربع في أبوظبي، منها 30 ألفاً في البحر و23 ألفاً في البر. وتضم أبوظبي حوالي 96% من احتياطيات دولة الإمارات من الخام، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

موضوع يهمك أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية #أدنوك عقدين بقيمة 5.88 مليار درهم، لتنفيذ أكبر مشروع مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يشمل مناطق... "أدنوك" ترسي عقدين لأكبر مسح لاستكشاف النفط في العالم طاقة

في موازاة ذلك، وقّعت "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "تشيجيانغ تشاينا كومودوتيز سيتي غروب" الصينية اتفاقية لبناء "سوق تجّار" على مساحة 3 كلم مربع في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، أكبر منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط.

وأوضحت "موانئ دبي" أن السوق سيضم "مجمعات للتجار من مختلف أنحاء العالم تضم بضائع متنوعة تحت سقف واحد"، بينها المشروبات والمجوهرات ومواد البناء.

وتهدف الاتفاقية لدعم مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الحكومة الصينية والهادفة إلى خلق "طريق حرير" جديدة للتجارة حول العالم، خصوصا عبر ربط الصين بأوروبا.

ورأت المجموعة أن "سوق التجّار" سيساعد المصنّعين على الاستفادة من "الموقع الاستراتيجي لدبي كمركز تجاري رائد"، وسيعزز التجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وإفريقيا، وشبه القارة الهندية.

ويأتي الكشف عن السوق وتوقيع عقدي استكشاف النفط والغاز بعد إعلان مجموعة "إعمار" العقارية في دبي نيتها إقامة "حي صيني" في الإمارة.

وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول للإمارات. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في 2017 نحو 53,3 مليار دولار، علما بأن #الصادرات_الصينية تشكل نسبة 90% منها، وفقا لإحصاءات أبوظبي. كما أن الإمارات بين الدول المصدرة للخام إلى الصين، وقامت ببيعها نفطا بنحو 4 مليارات دولار العام الماضي.