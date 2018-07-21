أميركا تراقب التلاعب بالعملة لصالح تجارة الصين

وجه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تحذيرا إلى الصين بشأن ضعف عملتها اليوان مؤخرا، قائلا إن وزارته تراقب عن كثب اليوان بحثا عن أي علامات على تلاعب بالعملة.

وقال منوتشين، متحدثا إلى رويترز في ساو باولو بالبرازيل، إن ضعف اليوان ستجري مراجعته في إطار أحدث تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة بشأن التلاعب بالعملة والذي سيصدر في الخامس من أكتوبر على أساس النشاط في الأشهر الستة الأولى من 2018.

وقال منوتشين في إشارة إلى الصين "لا شك أن ضعف العملة يخلق ميزة غير عادلة لهم. سنجري مراجعة بعناية بالغة للوقوف على ما إذا كانوا قد تلاعبوا بالعملة".

وتخوض أميركا والصين حرباً تجارية عبر فرض رسوم جمركية على الواردات لسلع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.