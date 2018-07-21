الإمارات تعلن شراكة استراتيجية شاملة مع الصين

أعلنت الإمارات السبت أنها اتفقت مع الصين على "تأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة" بين البلدين، وذلك في ختام زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وغادر الرئيس الصيني السبت الإمارات التي زارها لثلاثة أيام ضمن جولة تشمل أيضا السنغال ورواندا وجنوب إفريقيا.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا مشتركا بين الإمارات والصين، يؤكد أنهما اتفقتا على "ارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة تسهم في تعميق وتركيز التعاون في المجالات كافة و تعزيز التنمية والازدهار المشترك".

وقال البيان إن البلدين أكدا "حرصهما على تعميق التعاون ضمن مبادرة "الحزام و الطريق" لإقامة علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة".

وأطلقت الحكومة الصينية مبادرة "الحزام والطريق" الهادفة إلى خلق "طريق حرير" جديدة للتجارة حول العالم، خصوصا عبر ربط الصين بأوروبا.

وسيتعاون الجانبان في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية ومجالات المياه والطاقة المتجددة بالاضافة الى التعاون في مجال النفط والغاز والمجال العسكري والثقافي.

وكان شي جينبينغ التقى الجمعة مع نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال الزيارة، تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف الى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات"، بحسب ما اوردت الوكالة.

وبين الاتفاقات الموقعة، اتفاق اطار للتعاون واسع النطاق بين شركة نفط ابوظبي الوطنية "أدنوك" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وقبيل وصول الرئيس الصيني الخميس، وقع البلدان عقدين في مجال استكشاف النفط والغاز في أبوظبي بقيمة 1,6 مليار دولار، بالاضافة الى اتفاقية لاقامة "سوق تجّار" ضخم في منطقة التجارة الحرة في دبي.

والصين الشريك التجاري الأول للامارات. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في 2017 نحو 53,3 مليار دولار، علما بان الصادرات الصينية تشكل نسبة 90 بالمئة منها، وفقا لاحصاءات أبوظبي.

كما ان الامارات بين الدول المصدرة للخام الى الصين، وقامت ببيعها نفطا بنحو أربعة مليارات دولار العام الماضي.