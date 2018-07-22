باريس: شريعة الغاب لا يمكن أن تحكم العلاقات التجارية

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الولايات المتحدة إلى التعقّل واحترام حلفائها الأوروبيين، معتبرا أن إعفاء دول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة هو شرط مسبق لأي حوار بين الطرفين.

وشدّد الوزير الفرنسي في مقابلة مع وكالة فرانس برس على ضرورة الشروع اعتبارا من 2019 في فرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة.

وقال الوزير الفرنسي إن لدى دول العالم جميعا، ولا سيما الدول الأوروبية، قلقا مشتركا متّصلا بالحرب التجارية التي اندلعت منذ بضعة أسابيع. هذه الحرب التجارية لن يخرج منها إلا خاسرون، وستدمّر الوظائف، وستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي. منذ آخر قمة لمجموعة العشرين حصل تصعيد في الحرب التجارية.

وأضاف لومير: ندعو الولايات المتحدة إلى التعقّل. ندعوها إلى احترام قواعد التعدّدية، وندعوها إلى احترام حلفائها، لأن الأميركيين والأوروبيين هم حلفاء، ولا يمكننا أن نفهم كيف أننا، نحن الأوروبيين، مشمولون بالزيادة التي أقرّتها الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية. ما نريده مع رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) هو إعادة صياغة التعددية التجارية.

واعتبر أنه لا يمكن للتجارة العالمية أن تستند إلى شريعة الغاب، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية بصورة أحادية الجانب هي شريعة الغاب، وشريعة الغاب هي شريعة الأقوى، وهذا لا يمكن أن يكون مستقبل العلاقات التجارية في العالم.