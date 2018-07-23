عكس المتوقع.. Brexit لم يحرم بريطانيا من الاستثمارات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في #بريطانيا زادت بأضعف وتيرة في ثماني سنوات، لكنها ظلت مرتفعة في 2017، أول سنة تمر على قرار البريطانيين بالخروج من #الاتحاد_الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاستثمار الطويل الأجل في بريطانيا من رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بلغ 1.564 تريليون جنيه إسترليني، (2.06 تريليون دولار) بزيادة قدرها 12 مليار جنيه أو 0.8% مقارنة مع عام 2016، بحسب "رويترز".

وتلك أضعف وتيرة للنمو منذ الركود العالمي في 2009، وتقل كثيراً عن الزيادة البالغة نحو 15% تقريباً، المسجلة في 2016، والتي دعمتها بضع صفقات استحواذ كبيرة. لكن مكتب الإحصاءات البريطاني قال إن الزيادة المسجلة العام الماضي غير بعيدة كثيراً عن الزيادات المسجلة في أعوام 2013 و2014 و2015.

وأدت الضبابية بشأن الخروج المزمع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر في مارس القادم، إلى تباطؤ نمو استثمارات الشركات في البلاد، وفقاً لبنك إنجلترا المركزي. لكن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء الذي أُجري في عام 2016، زاد جاذبية الشركات في البلاد للمستثمرين الأجانب.

كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الشركات والمستثمرين البريطانيين سجلوا في العام الماضي أول زيادة صافية في الاستثمار الأجنبي المباشر، منذ 2011، بما يعكس زيادة في أسعار النفط والسلع الأولية ونمو الاقتصاد العالمي.