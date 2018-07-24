تأهباً للحرب التجارية.. الصين تبتكر خطة لتحفيز اقتصادها

إذا كان الطلب الخارجي سيتأثر بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فالحل هو بدعم الطلب الداخلي، هذا ما قالته الحكومة الصينية بعد إعلانها عن خطة تحفيز اقتصادي داخلي تتضمن خفضاً للضرائب ودعماً للإنفاق على الأبحاث، بالإضافة إلى إصدار سندات خاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية الداخلية.

وتضاف هذه الخطة المالية إلى جهود بنك الشعب الصيني، الذي خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك ثلاث مرات هذا العام، وقدم تسهيلات ائتمانية ضخمة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة.

واستقبلت الأسهم الصينية الإعلان بارتفاع قوي، بعد أن عانت من خسائر قوية جراء بدء تطبيق الرسوم الجمركية، أوصلت مؤشر شنغهاي إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام خلال الأسبوع الماضي.